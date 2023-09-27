В Брюсселе разоблачили сеть торговли людьми: закрыли десятки борделей

Полиция Брюсселя приняла участие в масштабной операции по раскрытию сети торговли людьми и сексуальной эксплуатации в бельгийской столице.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В результате операции, во время были закрыты десятки борделей, полиция Брюсселя взяла под стражу 23 подозреваемых, а также изъяла 20 тысяч евро наличными.

Правоохранители также обыскали 56 домов в Брюсселе, Антверпене, Льеже и Восточной Фландрии.

"Владельцев борделей также подозревают в том, что они присвоили значительную экономическую выгоду, сдавая витрины по завышенным ценам в субаренду секс-работницам", – заявили в прокуратуре Брюсселя.

Кроме того, полиция закрыла 30 борделей в брюссельском районе "красных фонарей", расположенном вокруг железнодорожного вокзала Норд.

Трех мужчин обвинили в том, что они привозили нигерийских и ганских женщин в Брюссель, где брали с них чрезмерно высокую плату за аренду витрины и витрин, обогащаясь за счет женщин.

Правоохранители утверждают, что в результате работы сети женщины "оказываются в опасной и нелегальной ситуации" в Бельгии.

Ранее также сообщалось о масштабных обысках в Германии после того, как министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер запретила деятельность правоэкстремистской группировки, обвиненной в распространении нацистской идеологии.