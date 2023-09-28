Посол США при НАТО: Альянс вироблятиме більше зброї для України

В НАТО планують збільшити виробництво боєприпасів для України та країн-членів Альянсу, які передали значну частку своїх озброєнь Києву.

Як пише "Європейська правда", про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт час під віртуального форуму "Виграти війну. Виграти мир", організованого Центром аналізу європейської політики (CEPA), інформує "Голос Америки".

За її словами, через бойові дії запасів деякої зброї та боєприпасів до неї не вистачає, оскільки союзники по НАТО надавали Україні усе, що вони могли.

"Тож в НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту", – зазначила Сміт.

Посол США наголосила, що в Альянсі працюють над посиленням зв’язків з приватним сектором, щоб спробувати прискорити виробничі лінії оборонної продукції.

"Питання, яке ми чуємо за столом переговорів НАТО, полягає в тому, що ще ми можемо зробити для наших друзів в Україні. Ми поділяємо зобов’язання підтримувати Україну. Ми розуміємо, що поставлено на карту. Україна не просто захищає свою територію. Україна захищає цінності, які всі ми тут захищаємо", – відзначила вона.

Сміт додала, що ніхто із союзників не пропонував зменшити допомогу Україні, підтримка якої всіма 31 членами НАТО є "залізною і не згасає".

Раніше повідомлялося, що Естонія стане учасником рамкового контракту Німеччини щодо постачання боєприпасів Україні.

Перед цим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виконає свою обіцянку поставити Україні мільйон боєприпасів до 2024 року.

У липні в ЄС набув чинності план розширення виробництва боєприпасів і ракет у зв’язку з необхідністю поповнити запаси.

Про план Євросоюзу читайте тут: Як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.