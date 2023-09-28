Форум оборонных индустрий состоится в Киеве "через несколько дней" - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что анонсированный в Киеве Форум оборонных индустрий состоится уже "через несколько дней".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Кулеба рассказал, что Форум оборонных индустрий состоится в Киеве "через несколько дней" и напомнил, что участие в мероприятии подтвердили 165 компаний из разных стран мира.

По его словам, идея форума родилась в МИД еще весной этого года, и сейчас по поручению президента Украины МИД, Минстратегпром и Минобороны одной командой работают над организацией этого мероприятия.

"Это наша инициатива, потому что мы понимаем, что нужно думать стратегически и нельзя обеспечивать постоянство поставок только за счет складов. Нужно обеспечивать за счет наращивания производства, прежде всего в Украине", – рассказал Кулеба

Он отметил, что сотрудничество с Украиной выгодно самим компаниям оборонпрома.

"Ты производишь что-то с Украиной, укрепляешь Украину, получаешь опыт боевого использования этого оружия и можешь его еще больше совершенствовать, повышать его стоимость, плюс воплощать совместные технологические проекты. Мы просто, в хорошем смысле этого слова, попали в "живой нерв" мировой политики, потому что, к сожалению, есть времена разоружаться, а есть времена вооружаться. И мир сейчас находится в фазе, когда приходится вооружаться, потому что есть такие персонажи, как Путин, которые живут категориями войны, а не мира", – пояснил глава МИД.

О намерениях провести в Украине Форум оборонных индустрий объявил президент Владимир Зеленский в середине августа.

В начале сентября Дмитрий Кулеба упоминал, что мероприятие должно состояться в Киеве "через несколько недель".

Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом США во время визита на прошлой неделе сообщил о договоренности совместно производить оружие.