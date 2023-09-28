Грецию накрыл новый мощный шторм после сильных ливней

Центральную часть Греции накрыл сильный шторм, в результате которого оказались затопленными улицы, дома и предприятия в портовом городе Волос и на острове Эвбея.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Более 250 человек были эвакуированы из района стихии после того, как шторм Элиас ударил в среду днем. Спасатели получили 1200 звонков о помощи.

В Волосе прошел настолько сильный дождь, что уровень воды в городе и его окрестностях быстро поднялся за несколько часов.

Reuters

Reuters

Reuters

Мэр Волоса сообщил, что к вечеру среды в результате непогоды без электричества осталось 80% города. Власти запретили выезд всех транспортных средств на дороги.

В четверг утром шторм переместился на остров Эвбея, и некоторые села на севере эвакуировали.

На севере острова в море упал частный вертолет, после чего началась поисково-спасательная операция.

Шторм Элиас – это второй крупный шторм, бушующий в центральной Греции, после шторма Даниэль, который накрыл страну ранее в сентябре.

Многие жители Волоса говорят, что власти все еще имеют дело с последствиями Даниэля и не были должным образом подготовлены к новому шторму.

В результате шторма Даниэль погибли по меньшей мере 15 человек. Прокурор высшего уголовного суда Греции приказал провести расследование причин наводнений.