Президентка Косова звинуватила Сербію у новому загостренні на півночі країни

Президентка Косова Вйоса Османі заявила, що Сербія і її президент Александар Вучич причетні до нового загострення на півночі країни, яке завершилось стріляниною між косовською поліцією і озброєними нападниками.

Про це вона сказала в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Косово під загрозою. Ця (озброєна) група просто реалізує наміри і мотиви Сербії як країни і Вучича як лідера", – зазначила Османі.

Вона підкреслила, що Сербія все ще має територіальні претензії до Косова і діє за "кримською моделлю", створюючи напруженість на півночі країни, де близько 50 тисяч місцевих сербів все ще вважають Белград своєю столицею і відкидають владу з Приштини.

"Я б сказала президенту Вучичу: "Досить зв'язуватися з Косовом". Косово буде захищати свою свободу, свою незалежність і свій суверенітет за будь-яку ціну", – додала Османі.

За її словами, подібні напади можуть повторитися в найближчому майбутньому.

"Я дуже стурбована тим, що такі напади, навіть більшого масштабу, можуть статися в майбутньому, якщо Сербія не буде засуджена, в першу чергу, за цей терористичний акт агресії", – зауважила лідерка Косова.

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем'єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати.

Косово звинуватило Сербію у озброєнні групи нападників. Ці події створили новий виток напруги у і без того напружених відносинах Косова та Сербії.

Детально про останні події читайте у статті: Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові.