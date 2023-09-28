Президент Косова обвинила Сербию в новом обострении на севере страны

Президент Косова Вйоса Османи заявила, что Сербия и ее президент Александар Вучич причастны к новому обострению на севере страны, которое завершилось стрельбой между косовской полицией и вооруженными нападающими.

Об этом она сказала в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Косово под угрозой. Эта (вооруженная) группа просто реализует намерения и мотивы Сербии как страны и Вучича как лидера", – отметила Османи.

Она подчеркнула, что Сербия все еще имеет территориальные претензии к Косову и действует по "крымской модели", создавая напряженность на севере страны, где около 50 тысяч местных сербов все еще считают Белград своей столицей и отвергают власть из Приштины.

"Я бы сказала президенту Вучичу: "Хватит связываться с Косово". Косово будет защищать свою свободу, свою независимость и свой суверенитет любой ценой", – добавила Османи.

По ее словам, подобные нападения могут повториться в ближайшем будущем.

"Я очень обеспокоена тем, что такие нападения, даже большего масштаба, могут произойти в будущем, если Сербия не будет осуждена, в первую очередь, за этот террористический акт агрессии", – отметила лидер Косова.

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косова Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать.

Косово обвинило Сербию в вооружении группы нападавших. Эти события создали новый виток напряжения в и без того напряженных отношениях Косова и Сербии.

Подробно о последних событиях читайте в статье: Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косове.