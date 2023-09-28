Прем'єрка Литви заявила про готовність приймати нелегалів з Італії

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна готова прийняти нелегальних мігрантів, які масово прибувають до Італії.

Заяву Шимоніте наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Дійсно, у нас є можливість прийняти встановлену кількість мігрантів, тільки тією мірою, якою є така необхідність, але цей механізм має бути задіяний. Наразі таких остаточних домовленостей поки що немає", – зазначила вона.

У червні Рада ЄС попередньо погодила нову міграційну політику та обов'язкову участь у механізмі солідарності.

Згідно з механізмом, щороку розраховуватимуть внесок країни – певну кількість біженців, що переселяються, або внесення грошової суми.

Держава обиратиме: приймати мігрантів чи натомість платити грошовий внесок.

Відповідаючи на запитання, який варіант обере Литва, Шимоніте сказала, що для прийому мігрантів є всі умови.

"Повірте, що варіант, який дозволить нам прийняти людей, нам ідеально підходить…Оскільки ми готові і здатні їх приймати, ми, безумовно, можемо прийняти таку кількість людей. І ще 80 000 людей з України", – додала вона.

Нагадаємо, литовський президент Гітанас Науседа заявив, що міграційний механізм солідарності ЄС з розподілу нелегальних мігрантів не враховує прийом Литвою та іншими країнами регіону біженців з України.

Наразі Італія зіткнулася чи не з найбільшим міграційним тиском у ЄС. Острів Лампедуза через наближеність до берегів Тунісу став пріоритетним пунктом призначення для людей, які шукають способи попросити притулку у ЄС.