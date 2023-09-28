Премьер Литвы заявила о готовности принимать нелегалов из Италии

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна готова принять нелегальных мигрантов, которые массово прибывают в Италию.

Заявление Шимоните приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

"Действительно, у нас есть возможность принять установленное количество мигрантов, только в той мере, в какой есть такая необходимость, но этот механизм должен быть задействован. На данный момент таких окончательных договоренностей пока нет", – отметила она.

В июне Совет ЕС предварительно согласовал новую миграционную политику и обязательное участие в механизме солидарности.

Согласно механизму, ежегодно будут рассчитывать вклад страны – определенное количество переселяющихся беженцев или внесение денежной суммы.

Государство будет выбирать: принимать мигрантов или взамен платить денежный взнос.

Отвечая на вопрос, какой вариант выберет Литва, Шимоните сказала, что для приема мигрантов есть все условия.

"Поверьте, что вариант, который позволит нам принять людей, нам идеально подходит...Поскольку мы готовы и способны их принимать, мы, безусловно, можем принять такое количество людей. И еще 80 000 людей из Украины", – добавила она.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что миграционный механизм солидарности ЕС по распределению нелегальных мигрантов не учитывает прием Литвой и другими странами региона беженцев из Украины.

Сейчас Италия столкнулась едва ли не с самым большим миграционным давлением в ЕС. Остров Лампедуза из-за близости к берегам Туниса стал приоритетным пунктом назначения для людей, которые ищут способы попросить убежища в ЕС.