У Молдові суд призупинив заборону участі у виборах представникам розпущеного "Шору"

Конституційний суд Молдови в четвер призупинив дію поправок до кодексу про вибори, через які представники розформованої партії "Шор" не можуть брати участь у виборах протягом п'яти років.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Своє рішення молдовський суд виніс за клопотанням п’яти членів ліквідованої партії "Шор", зокрема заступниці її голови Марини Таубер.

Він призупинив дію ухвалених парламентом 31 липня поправок до виборчого кодексу Молдови, які передбачали заборону брати участь у виборах членам партій, визнаних неконституційними – як це сталось із "Шором".

Теоретично це означає, що Таубер та інші члени вже розпущеного "Шору" можуть узяти участь у прийдешніх місцевих виборах у Молдові, запланованих на листопад.

Сама Таубер 20 вересня заявила, що балотуватиметься на посаду мера міста Бельці як незалежна кандидатка, але виборча комісія Бельц відмовила їй у реєстрації.

До того ж, Марина Таубер є обвинуваченою у справі про незаконне фінансування партії "Шор", згідно з якою вона у 2021 році під час виборів мера Бельц незаконно отримала на свою передвиборчу кампанію понад 9,7 мільйона леїв.

Таубер також звинувачують у тому, що вона як віцеголова партії "Шор" отримала від злочинного угруповання олігарха Ілана Шора 195,5 мільйона леїв на просування формування і захоплення влади в Молдові.

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.