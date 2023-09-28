В Молдове суд приостановил запрет участия в выборах представителям распущенного "Шора"

Конституционный суд Молдовы в четверг приостановил действие поправок в кодекс о выборах, из-за которых представители расформированной партии "Шор" не могут участвовать в выборах в течение пяти лет.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Свое решение молдавский суд вынес по ходатайству пяти членов ликвидированной партии "Шор", в частности заместителя ее председателя Марины Таубер.

Он приостановил действие принятых парламентом 31 июля поправок в избирательный кодекс Молдовы, которые предусматривали запрет участвовать в выборах членам партий, признанных неконституционными – как это произошло с "Шором".

Теоретически это означает, что Таубер и другие члены уже распущенного "Шора" могут принять участие в грядущих местных выборах в Молдове, запланированных на ноябрь.

Сама Таубер 20 сентября заявила, что будет баллотироваться на пост мэра города Бельцы как независимый кандидат, но избирательная комиссия Бельц отказала ей в регистрации.

К тому же, Марина Таубер является обвиняемой по делу о незаконном финансировании партии "Шор", согласно которому она в 2021 году во время выборов мэра Бельц незаконно получила на свою предвыборную кампанию более 9,7 миллиона леев.

Таубер также обвиняют в том, что она как вице-председатель партии "Шор" получила от преступной группировки олигарха Илана Шора 195,5 миллиона леев на продвижение формирования и захвата власти в Молдове.

О значении запрета партии "Шор" читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны.