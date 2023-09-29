Украинские пилоты, которые будут осваивать F-16, уже улучшают английский в Техасе

В Техасе уже начались курсы английского языка для нескольких украинских пилотов, прибывших для обучения на F-16.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Пресс-секретарь в ответ на вопрос "Голоса Америки" об обучении сказала, что в Техасе начались курсы английского языка для "нескольких украинских пилотов".

"Обучение английскому языку будет варьироваться в зависимости от уровня владения языком. Нет точного графика, когда они перейдут от языковых курсов к летной подготовке, но да – курсы английского начались", – подтвердила пресс-секретарь.

После завершения этих курсов пилоты продолжат специализированное обучение на F-16 в Аризоне.

Пресс-секретарь также подтвердила, что потенциальная остановка работы правительства США в случае неутверждения временного бюджета повлияет на график обучения украинских пилотов.

Ранее в США прогнозировали, что первые украинские пилоты, которые будут учиться на F-16, могут завершить программу за три месяца, однако выполнять боевые задачи они начнут позже.