У Баку кажуть, що виїзд вірмен з Карабаху – їхній вибір і люди можуть повернутися

У Баку заявили, що вірмени, які масово залишають Карабах, роблять це за власним вибором, і ті, хто поїхав, можуть повернутися.

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда", про це у коментарі британським ЗМІ сказав представник президента Азербайджану з особливих доручень Ельчин Амірбеков.

Амірбеков заявив, що масовий виїзд вірмен з Карабаху – їхній власний вибір.

"Це не має нічого спільного з примусовим переселенням чи якимось бажанням Азербайджану, щоб вони поїхали. У них справді є вибір. Важливо наголосити, що ми закликали їх залишитися і бути частиною багатонаціонального Азербайджану. Вірмени, які поїхали з Азербайджану, можуть повернутися", – сказав представник президента.

Він додав, що Азербайджан організував регулярне підвезення до Карабаху продуктів, ліків, гуманітарної допомоги.

Амірбеков також розкритикував прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна, який називає масовий виїзд вірмен з Карабаху проявом етнічних чисток з боку Баку, та заявив, що це ставить під питання можливу мирну угоду між Азербайджаном та Вірменією.

На ранок 29 вересня кордон Вірменії перетнули майже 85 тисяч вірмен з Нагірного Карабаху, що складає більше половини населення регіону. У четвер прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що за кілька днів у регіоні не залишиться вірменського населення.

Нагадаємо, 28 вересня так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху підписав указ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.