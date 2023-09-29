В Баку говорят, что выезд армян из Карабаха – их выбор и люди могут вернуться

В Баку заявили, что армяне, которые массово покидают Карабах, делают это по собственному выбору, и те, кто уехал, могут вернуться.

Как сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда", об этом в комментарии британским СМИ сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Амирбеков заявил, что массовый выезд армян из Карабаха – их собственный выбор.

"Это не имеет ничего общего с принудительным переселением или каким-то желанием Азербайджана, чтобы они уехали. У них действительно есть выбор. Важно подчеркнуть, что мы призывали их остаться и быть частью многонационального Азербайджана. Армяне, которые уехали из Азербайджана, могут вернуться", – сказал представитель президента.

Он добавил, что Азербайджан организовал регулярный подвоз в Карабах продуктов, лекарств, гуманитарной помощи.

Амирбеков также раскритиковал премьера Армении Никола Пашиняна, который называет массовый выезд армян из Карабаха проявлением этнических чисток со стороны Баку, и заявил, что это ставит под вопрос возможное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

На утро 29 сентября границу Армении пересекли почти 85 тысяч армян из Нагорного Карабаха, что составляет более половины населения региона. В четверг премьер Армении Никол Пашинян заявил, что через несколько дней в регионе не останется армянского населения.

Напомним, 28 сентября так называемый президент непризнанной республики армян в Карабахе подписал указ, согласно которому все ее учреждения и организации прекращают существование с 1 января 2024 года.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

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