З Карабаху виїхало більше половини населення

З Карабаху до Вірменії в’їхали вже майже 85 тисяч вірмен, які не захотіли залишатися у регіоні після його повернення під контроль Азербайджану.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

В уряді Вірменії повідомили, що станом на 6:00 29 вересня кордон Вірменії перетнули 84 770 вимушених переселенців з Нагірного Карабаху.

За даними перепису населення 2015 року, у регіоні проживали близько 145 тисяч осіб, майже всі – етнічні вірмени. Відтак Карабах залишила вже більша частина його мешканців.

Як відомо, у неділю-понеділок з регіону почали виїжджати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його повернення під контроль Азербайджану. Перша група прибула увечері в неділю у супроводі російських "миротворців".

Люди прибувають через прикордонне містечко Корнідзор, де їх зустрічають волонтери та пропонують їжу і речі першої необхідності. З вівторка уряд Вірменії запустив у всіх регіонах країни спеціальні центри для підтримки вимушених переселенців з Карабаху.

До Вірменії евакуювали також постраждалих внаслідок потужного вибуху на бензосховищі, де у той момент сотні людей чекали можливості заправити авто, щоб виїхати з Карабаху. Азербайджан відкрив повітряний коридор для того, щоб за найважчими пацієнтами міг прилетіти вірменський гелікоптер.

28 вересня так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху підписав указ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.