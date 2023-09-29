Полиция Косово проводит рейд на севере после резонансной стрельбы

Полиция Косово в пятницу проводит рейды на севере в рамках расследования недавней стрельбы между полицейскими и вооруженными нападающими, в результате которой погиб один косовский правоохранитель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на KOHA.

"Полиция Косова выполняет распоряжение компетентного суда о проверках в пяти местах в трех муниципалитетах на севере Косова. Эти операции проводятся в связи с недавними событиями, которые произошли в селе Баньска", – проинформировали правоохранители.

Как отметили в полиции, эти контрольные приказы выполняются в координации с миссией ЕС в Косово EULEX и миротворческими силами KFOR, действующими под эгидой НАТО.

Специальный прокурор Наим Абази заявил, что рейды проводят в основном на территории, которая уже была идентифицирована как собственность подозреваемого Милана Радоичича – вице-президента партии "Сербский список", ведущей политсилы косовских сербов.

Сейчас правоохранители не сообщают, что именно было обнаружено во время рейдов.

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косова Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать.

Косово обвинило Сербию в вооружении группы нападавших. Эти события создали новый виток напряжения в и без того напряженных отношениях Косова и Сербии, которые враждуют со времени войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

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