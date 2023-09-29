У Франції вересень став найтеплішим в історії спостережень

У Франції вересень 2023 року став найтеплішим в історії спостережень, а у два дні температура побила денні рекорди для цього місяця.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Метеорологічне агентство Франції заявило, що вересень, хоча ще не закінчився, гарантовано буде найтеплішим в історії спостережень на материковій частині Франції.

4-й і 9-й дні місяця відзначилися найвищими температурними показниками, будь-коли зареєстрованими у вересні.

Середні температурні показники попередньо складуть 21,5°C, що на 3,5°C більше, ніж норма для вересня протягом попередніх 30 років. У перші півтора тижня місяця в деяких місцях стовпчик термометра регулярно досягав позначки 35-37°C. Цими вихідними на південному заході знову очікують спеку до 35°C.

Ці показники більш ніж на градус перевищують попередні рекорди вересня 1949 року і 1961 року.

Літо 2023 року стало для материкової Франції четвертим найспекотнішим в історії спостережень. Для Британії найспекотнішим днем року стало 9 вересня попри настання календарної осені.

Нагадаємо, в Агентстві громадського здоров’я Франції помітили зростання смертності в екстремально спекотні тижні серпня. Втім, прямий взаємозв'язок вищої смертності з температурними показниками ще не підтверджено.





