У Франції помітили зростання смертності під час екстремальної спеки у серпні

У Франції помітили зростання смертності в екстремально спекотні тижні серпня.

Як інформує AFP, про це повідомило Агентство громадського здоров’я, пише "Європейська правда".

Під час серпневої "хвилі спеки" з 11 по 26 вересня зареєстрували на майже 400 смертей більше, ніж звичайні показники. Зростання склало 5,4%.

Найбільше померлих за цей період – віком 75 років і старші.

У деяких регіонах зростання було більшим: це Овернь-Рона-Альпи (+7,3%) та Нова Аквітанія (+9,5%). Це одні з регіонів, на території яких місцями реєстрували до 40 градусів Цельсія і більше.

Це попередні дані і поки не стверджують, що ці додаткові смерті є прямим наслідком спеки. Восени Агентство громадського здоров’я оприлюднить більш систематизовані дані про смертність протягом усіх періодів спеки влітку 2023 року.

Італійський Мілан наприкінці серпня зафіксував найвищу середньодобову температуру в історії спостережень – за останні 260 років.

Для Британії найспекотнішим днем року стало 9 вересня попри настання календарної осені.