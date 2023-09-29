Во Франции сентябрь стал самым теплым в истории наблюдений

Во Франции сентябрь 2023 года стал самым теплым в истории наблюдений, а в два дня температура побила дневные рекорды для этого месяца.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Метеорологическое агентство Франции заявило, что сентябрь, хотя еще не закончился, гарантированно будет самым теплым в истории наблюдений на материковой части Франции.

4-й и 9-й дни месяца были отмечены самыми высокими температурными показателями, когда-либо зарегистрированными в сентябре.

Средние температурные показатели предварительно составят 21,5°C, что на 3,5°C больше, чем норма для сентября в течение предыдущих 30 лет. В первые полторы недели месяца в некоторых местах столбик термометра регулярно достигал отметки 35-37°C. В эти выходные на юго-западе снова ожидают жару до 35°C.

Эти показатели более чем на градус превышают предыдущие рекорды сентября 1949 года и 1961 года.

Лето 2023 года стало для материковой Франции четвертым самым жарким в истории наблюдений. Для Британии самым жарким днем года стало 9 сентября, несмотря на наступление календарной осени.

Напомним, в Агентстве общественного здоровья Франции заметили рост смертности в экстремально жаркие недели августа. Впрочем, прямая взаимосвязь высокой смертности с температурными показателями еще не подтверждена.