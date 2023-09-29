Сербское ежедневное издание Danas и его редактор получили угрозы после того, как президент страны осудил их освещение недавних столкновений в Косове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Сотрудники издания нашли соответствующие листовки на входе в редакцию в четверг. На них был коллаж главного редактора Драголюба Дражи Петровича с известным командиром косовских сепаратистов Адемом Джашари, убитым сербскими силами в 1998 году.

"Ты не Дража, ты – Адем", – говорится в заголовке листовки, имитирующей обложку издания. Листовка подписана ультраправым движением "Наши".

RTS

"Я рассматриваю это как угрозу. Она направлена против наших журналистов, потому что мы занимаем политически независимую позицию и профессионально освещаем то, что происходит в Косове", – отметил Петрович.

В среду вечером президент Сербии Александар Вучич во время прямого телевизионного эфира раскритиковал освещение изданием столкновений в Косове, обвинил Danas в том, что оно работает на уничтожение Сербии.

В тот день на первой полосе издания был Милан Радойчич – лидер косовских сербов, которого Приштина обвиняет в том, что он возглавлял боевиков во время столкновений. Издание описало его как "бизнесмена под защитой Вучича".

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косова Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать.

Косово обвинило Сербию в вооружении группы нападавших. Эти события создали новый виток напряженности в и без того напряженных отношениях Косова и Сербии, которые враждуют со времени войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

Подробно о последних событиях читайте в статье Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косове

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