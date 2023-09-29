Майже дві третини італійців підтримують закриття кордонів через мігрантів

Майже дві третини італійців виступають за закриття кордонів через міграційну хвилю до країни.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування інституту Demos, які наводить видання La Repubblica.

В аналізі результатів опитування зазначено, що явище міграції знову опинилося в центрі уваги італійців після перерви, спричиненої пандемією та агресією Росії проти України.

Один з висновків полягає в тому, що занепокоєння італійців щодо зростаючого припливу мігрантів явно зросло за останній рік.

Відсоток тих, хто вбачає у зростанні їхньої чисельності загрозу порядку та безпеці, є найвищим з 2007 року, коли таку думку висловив 51% італійців. Зараз цей показник становить 45%.

64% населення Італії виступають за закриття кордонів для мігрантів; за рік цей показник зріс на 10 відсоткових пунктів.

Напередодні міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли досягти домовленості щодо реформи міграційної політики об’єднання через позицію Італії, яка висловила застереження щодо запропонованого варіанта.

На політичну домовленість про міграційну угоду чекали з огляду на те, що напередодні свою згоду на неї дала Німеччина. Суто математично це означало наявність більшості голосів для позитивного рішення.

Але троє дипломатів ЄС на умовах анонімності розповіли Politico, що без підтримки Італії – країни, на яку припадає значна частка нелегальних мігрантів, – будь-яка угода щодо міграції політично неможлива.