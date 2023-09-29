Поліція: Підозрюваний у стрілянині в Роттердамі обирав своїх жертв

Студент-медик лікарні при Університеті імені Еразма Роттердамського, якого підозрюють у вбивстві трьох людей у нідерландському місті Роттердам, ймовірно, навмисно обирав своїх жертв.

Про це, як пише "Європейська правда", заявили поліція і прокуратура, інформує Reuters.

За їхніми даними, підозрюваний мав проблеми з психікою. Правоохоронці все ще розслідують мотиви підозрюваного.

Голова лікарні при Університеті імені Еразма Роттердамського Стефан Слейфер заявив, що раніше підозрюваному було відмовлено у видачі лікарської ліцензії, якщо він не пройде психологічну експертизу і не буде визнаний придатним до медичної практики.

Джерела в правоохоронних органах підтвердили, що 32-річного підозрюваного звати Фуад Л., але його прізвище не можна оприлюднювати відповідно до законодавства Нідерландів про захист персональних даних. Він має постати перед суддею 3 жовтня, повідомили в прокуратурі.

Раніше стало відомо, що 14-річна дівчинка, яка зазнала вогнепального поранення під час стрілянини в нідерландському місті Роттердам у четвер, померла в лікарні, ставши третьою жертвою нападу.

Нагадаємо, стрілянина у Роттердамі сталась у двох місцях – житловому будинку та університетській лікарні.

Затриманий за підозрою у стрілянині 32-річний чоловік вчиться в університетській лікарні й раніше притягувався до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Стрілянина в Роттердамі відбулась на тлі зростання кількості інцидентів між угрупованнями, що займаються наркоторгівлею.