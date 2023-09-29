Полиция: Подозреваемый в стрельбе в Роттердаме выбирал своих жертв

Студент-медик больницы при Университете имени Эразма Роттердамского, которого подозревают в убийстве трех человек в нидерландском городе Роттердам, вероятно, намеренно выбирал своих жертв.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили полиция и прокуратура, информирует Reuters.

По их данным, подозреваемый имел проблемы с психикой. Правоохранители все еще расследуют мотивы подозреваемого.

Глава больницы при Университете имени Эразма Роттердамского Стефан Слейфер заявил, что ранее подозреваемому было отказано в выдаче врачебной лицензии, если он не пройдет психологическую экспертизу и не будет признан пригодным к медицинской практике.

Источники в правоохранительных органах подтвердили, что 32-летнего подозреваемого зовут Фуад Л., но его фамилию нельзя обнародовать в соответствии с законодательством Нидерландов о защите персональных данных. Он должен предстать перед судьей 3 октября, сообщили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что 14-летняя девочка, которая получила огнестрельное ранение во время стрельбы в нидерландском городе Роттердам в четверг, умерла в больнице, став третьей жертвой нападения.

Напомним, стрельба в Роттердаме произошла в двух местах – жилом доме и университетской больнице.

Задержанный по подозрению в стрельбе 32-летний мужчина учится в университетской больнице и ранее привлекался к ответственности за жестокое обращение с животными.

Стрельба в Роттердаме произошла на фоне роста количества инцидентов между группировками, занимающимися наркоторговлей.