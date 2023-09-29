Новий посол ЄС в Україні назвала три мети на посаді

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, яка у вересні офіційно приступила до виконання повноважень, поставила перед собою три мети на посаді.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Матернова назвала своєю першою метою робити все можливе на посаді посла, "щоб допомогти Україні перемогти у війні проти російського агресора".

"Друга мета – я називаю її "виграти мир". Тобто допомогти Україні у повоєнній реконструкції та у проведенні реформ, які, сподіваюся, неуникно приведуть до членства в ЄС", – сказала вона.

За словами дипломатки, в цьому їй може допомогти досвід як рідної Словаччини, так і роботи в Європейській комісії, де вона відповідала за політику співпраці із сусідами ЄС.

"І третя мета – комунікувати з широким колом стейкхолдерів в Україні – з послами країн-членів ЄС, групи G7, з дипломатами інших країн, з українською владою, громадянським суспільством, медіа та бізнесом", – підсумувала Матернова.

Нагадаємо, нова посол ЄС в Україні почала роботу ще 20 вересня, прибувши до Києва та вручивши копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ, а 27 вересня – вручила вірчі грамоти Володимиру Зеленському. За інформацією ЗМІ, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.

Дивіться повне інтерв'ю з новим послом ЄС на YouTube-каналі "ЄвроПравди" або читайте на сайті.