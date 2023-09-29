Новый посол ЕС в Украине назвала три цели на должности

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, которая в сентябре официально приступила к исполнению полномочий, поставила перед собой три цели на посту.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Матернова назвала своей первой целью делать все возможное в должности посла, "чтобы помочь Украине победить в войне против российского агрессора".

"Вторая цель – я называю ее "выиграть мир". То есть помочь Украине в послевоенной реконструкции и в проведении реформ, которые, надеюсь, неизбежно приведут к членству в ЕС", – сказала она.

По словам дипломата, в этом ей может помочь опыт как родной Словакии, так и работы в Европейской комиссии, где она отвечала за политику сотрудничества с соседями ЕС.

"И третья цель – коммуницировать с широким кругом стейкхолдеров в Украине – с послами стран-членов ЕС, группы G7, с дипломатами других стран, с украинской властью, гражданским обществом, медиа и бизнесом", – подытожила Матернова.

Напомним, новая посол ЕС в Украине начала работу еще 20 сентября, прибыв в Киев и вручив копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел, а 27 сентября – вручила верительные грамоты Владимиру Зеленскому. По информации СМИ, назначение Матерновой послом в Киеве является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

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