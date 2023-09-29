Молдова и Евросоюз подписали соглашение о присоединении к Механизму гражданской защиты ЕС

Брюссель и Кишинев подписали соглашение, по которому Молдова стала страной-участницей Механизма гражданской защиты Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Еврокомиссия.

После того как Молдова ратифицирует соглашение, она начнет его временное применение. Это продлится до полного вступления соглашения в силу 1 января 2024 года.

Соглашение подписали Еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич и министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос в Кишиневе.

По словам Ленарчича, присоединившись к Механизму гражданской защиты ЕС, Молдова может значительно повысить нашу готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации и создать более устойчивую систему управления рисками стихийных бедствий в Европе.

"Сегодня я рад приветствовать Молдову в рядах европейских спасателей – Механизме гражданской защиты ЕС. Это произошло через пять месяцев после того, как я представил Молдове плановый документ о следующих шагах в присоединении к Механизму гражданской защиты ЕС", – сказал он.

"Тогда как безжалостное нападение России на Украину заставило тысячи украинцев спасаться от войны, Молдова оказалась надежным партнером. Она приняла и предоставила убежище многим. Я хочу поблагодарить органы гражданской защиты Молдовы за их упорную работу", – отметил Ленарчич.

Ранее сообщалось, что 19 сентября Молдова присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС как государство-участник.

Гражданская защита охватывает превентивные меры для уменьшения воздействия будущих чрезвычайных ситуаций или катастроф, а также помощь, оказываемую населению после природной или техногенной катастрофы. Механизм гражданской защиты ЕС координирует этот ответ на уровне ЕС.

Украина официально присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза, став его 36-й участницей, в апреле 2023 года.