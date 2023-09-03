Шольц отримав синці на обличчі під час пробіжки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц впав і травмувався під час пробіжки в суботу.

Про це повідомила агентству DPA речниця німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Речниця заявила, що 65-річний канцлер впав під час пробіжки і отримав синці на обличчі, підтвердивши попередні повідомлення німецьких ЗМІ.

У зв’язку з цим Шольц скасував запланований на неділю передвиборчий виступ у південно-центральній землі Гессен.

У неділю Шольца очікували в Бад-Гомбурзі, де він мав допомогти провести агітацію за кандидатів, які балотуються від його Соціал-демократичної партії (СДПН) на виборах до парламенту землі Гессен 8 жовтня.

Головна кандидатка від Гессену Ненсі Фезер, міністерка внутрішніх справ, яка хотіла б стати прем'єр-міністром землі, розпочне свою кампанію, як і планувалося, в неділю.

У Гессені розташована фінансова столиця Німеччини, Франкфурт-на-Майні, з населенням понад 6 мільйонів, що робить цю землю важливим електоральним центром для СДПН.

Очікується, що міністр оборони Борис Пісторіус також візьме участь у недільному старті кампанії.

Останні опитування свідчать, що майже три чверті німців незадоволені роботою керівної коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією і канцлером Олафом Шольцем.