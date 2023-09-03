Шольц получил синяки на лице во время пробежки

Канцлер Германии Олаф Шольц упал и травмировался во время пробежки в субботу.

Об этом сообщила агентству DPA пресс-секретарь немецкого правительства, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь заявила, что 65-летний канцлер упал во время пробежки и получил синяки на лице, подтвердив предыдущие сообщения немецких СМИ.

В связи с этим Шольц отменил запланированное на воскресенье предвыборное выступление в юго-центральной земле Гессен.

В воскресенье Шольца ожидали в Бад-Гомбурге, где он должен был помочь провести агитацию за кандидатов, баллотирующихся от его Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в парламент земли Гессен 8 октября.

Главный кандидат от Гессена Нэнси Фезер, министр внутренних дел, которая хотела бы стать премьер-министром земли, начнет свою кампанию, как и планировалось, в воскресенье.

В Гессене расположена финансовая столица Германии, Франкфурт-на-Майне, с населением более 6 миллионов, что делает эту землю важным электоральным центром для СДПГ.

Ожидается, что министр обороны Борис Писториус также примет участие в воскресном старте кампании.

Последние опросы свидетельствуют, что почти три четверти немцев недовольны работой правящей коалиции во главе с Социал-демократической партией и канцлером Олафом Шольцем.