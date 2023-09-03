У Берліні масштабним рейвом протестували проти розширення автомагістралі

У суботу берлінці виступили проти розширення головної міської автомагістралі, перекривши головну дорогу гігантським рейвом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Посеред дорожніх знаків і світлофорів були встановлені димові машини, блискучі кульки і стійки з напоями, а тисячі клаберів, кліматичних активістів і місцевих жителів перетворили кілометрову ділянку головної дороги в східному берлінському районі Фрідріхсгайн на танцмайданчик просто неба.

З дозволу берлінської влади місцеві нічні клуби перекривали жваву дорогу протягом усього суботнього дня і вечора, викачуючи музику з імпровізованих сцен.

Рейвери хочуть зупинити розширення головної автомагістралі Берліна, А100, яка пролягає через цей центральний район міста.

Протестний рейв у Берліні Фото: AFP

Шестисмугова автомагістраль знищить деякі з найвідоміших нічних клубів Берліна, включаючи About Blank, Wilde Renate, Else, Oxi, Void і Club Ost. Близько 20 клубів та культурних закладів будуть знесені, а також деякі будинки.

"Так багато берлінської культури було б втрачено. Просто не обов'язково мати автостраду в центрі міста. У нас такий гарний громадський транспорт", – скащала Селіна, відвідувачка клубу, яка живе неподалік і регулярно його відвідує.

Критики стверджують, що клуби у цьому місці з'явилися лише тому, що ця територія десятиліттями була відведена під розширення А100, тобто тут більше нічого не будували.

Міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг і мер Берліна Кай Вегнер хочуть розширити автомагістраль, щоб впоратися зі зростаючим населенням міста і збільшенням кількості власників автомобілів.

Вони кажуть, що це допоможе спрямувати транспортний потік навколо центру міста, а не через нього.

П'ятикілометрова ділянка шосе коштуватиме приблизно 1 млрд євро, а протестувальники хочуть, щоб ці гроші пішли на громадський транспорт, велосипедні доріжки та кращі тротуари.

Вони також стверджують, що продовження А100 призведе до ще більшого трафіку в і без того перевантаженому центрі.

Автомагістраль А100 – одна з найжвавіших автомагістралей Німеччини, вона огинає більшу частину центральної частини західного Берліна, і гул транспорту є постійним фоновим шумом у деяких західних районах.

Нагадаємо, що цієї весни у Берліні розлючені водії побили кліматичних активістів, які блокували дороги.

А на початку року прокуратура німецького міста Штендаль розпочала розслідування у зв'язку з інцидентом, під час якого гонщик розігнав своє авто до 417 км/год.