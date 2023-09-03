В Берлине масштабным рейвом протестовали против расширения автомагистрали
Воскресенье, 3 сентября 2023, 12:29
В субботу берлинцы выступили против расширения главной городской автомагистрали, перекрыв главную дорогу гигантским рейвом.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
Посреди дорожных знаков и светофоров были установлены дымовые машины, блестящие шарики и стойки с напитками, а тысячи клаберов, климатических активистов и местных жителей превратили километровый участок главной дороги в восточном берлинском районе Фридрихсгайн на танцплощадку под открытым небом.
С разрешения берлинских властей местные ночные клубы перекрывали оживленную дорогу в течение всего субботнего дня и вечера, выкачивая музыку с импровизированных сцен.
Рейверы хотят остановить расширение главной автомагистрали Берлина, А100, которая пролегает через этот центральный район города.
Шестиполосная автомагистраль уничтожит некоторые из самых известных ночных клубов Берлина, включая About Blank, Wilde Renate, Else, Oxi, Void и Club Ost. Около 20 клубов и культурных заведений будут снесены, а также некоторые дома.
"Так много берлинской культуры было бы потеряно. Просто не обязательно иметь автостраду в центре города. У нас такой хороший общественный транспорт", – сказала Селина, посетительница клуба, которая живет неподалеку и регулярно его посещает.
Критики утверждают, что клубы в этом месте появились лишь потому, что эта территория десятилетиями была отведена под расширение А100, то есть здесь больше ничего не строили.
Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг и мэр Берлина Кай Вегнер хотят расширить автомагистраль, чтобы справиться с растущим населением города и увеличением количества владельцев автомобилей.
Они говорят, что это поможет направить транспортный поток вокруг центра города, а не через него.
Пятикилометровый участок шоссе будет стоить примерно 1 млрд евро, а протестующие хотят, чтобы эти деньги пошли на общественный транспорт, велосипедные дорожки и лучшие тротуары.
Они также утверждают, что продолжение А100 приведет к еще большему трафику в и без того перегруженном центре.
Автомагистраль А100 – одна из самых оживленных автомагистралей Германии, она огибает большую часть центральной части западного Берлина, и гул транспорта является постоянным фоновым шумом в некоторых западных районах.
Напомним, что этой весной в Берлине разъяренные водители избили климатических активистов, которые блокировали дороги.
А в начале года прокуратура немецкого города Штендаль начала расследование в связи с инцидентом, во время которого гонщик разогнал свое авто до 417 км/ч.