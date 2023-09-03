В Берлине масштабным рейвом протестовали против расширения автомагистрали

В субботу берлинцы выступили против расширения главной городской автомагистрали, перекрыв главную дорогу гигантским рейвом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Посреди дорожных знаков и светофоров были установлены дымовые машины, блестящие шарики и стойки с напитками, а тысячи клаберов, климатических активистов и местных жителей превратили километровый участок главной дороги в восточном берлинском районе Фридрихсгайн на танцплощадку под открытым небом.

С разрешения берлинских властей местные ночные клубы перекрывали оживленную дорогу в течение всего субботнего дня и вечера, выкачивая музыку с импровизированных сцен.

Рейверы хотят остановить расширение главной автомагистрали Берлина, А100, которая пролегает через этот центральный район города.

Протестный рейв в Берлине ФОТО: AFP

Шестиполосная автомагистраль уничтожит некоторые из самых известных ночных клубов Берлина, включая About Blank, Wilde Renate, Else, Oxi, Void и Club Ost. Около 20 клубов и культурных заведений будут снесены, а также некоторые дома.

"Так много берлинской культуры было бы потеряно. Просто не обязательно иметь автостраду в центре города. У нас такой хороший общественный транспорт", – сказала Селина, посетительница клуба, которая живет неподалеку и регулярно его посещает.

Критики утверждают, что клубы в этом месте появились лишь потому, что эта территория десятилетиями была отведена под расширение А100, то есть здесь больше ничего не строили.

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг и мэр Берлина Кай Вегнер хотят расширить автомагистраль, чтобы справиться с растущим населением города и увеличением количества владельцев автомобилей.

Они говорят, что это поможет направить транспортный поток вокруг центра города, а не через него.

Пятикилометровый участок шоссе будет стоить примерно 1 млрд евро, а протестующие хотят, чтобы эти деньги пошли на общественный транспорт, велосипедные дорожки и лучшие тротуары.

Они также утверждают, что продолжение А100 приведет к еще большему трафику в и без того перегруженном центре.

Автомагистраль А100 – одна из самых оживленных автомагистралей Германии, она огибает большую часть центральной части западного Берлина, и гул транспорта является постоянным фоновым шумом в некоторых западных районах.

Напомним, что этой весной в Берлине разъяренные водители избили климатических активистов, которые блокировали дороги.

А в начале года прокуратура немецкого города Штендаль начала расследование в связи с инцидентом, во время которого гонщик разогнал свое авто до 417 км/ч.