Шольц призвал к равноправному партнерству со странами Азии, Африки и Латинской Америки

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости равноправного партнерства со странами Азии, Африки и Латинской Америки перед саммитом G20 в Индии.

Об этом он сказал в интервью Deutschlandfunk, которое приводит DPA, сообщает "Европейская правда".

Немецкий канцлер подчеркнул, что многие западные государства имеют особую ответственность перед странами на этих континентах из-за их колониальной истории.

Это тот момент, "когда мы должны инвестировать все для того, чтобы создать равные условия для всех", добавил Шольц.

Лидеры G20 планируют встретиться в следующую субботу в столице Индии Дели на двухдневном саммите.

Шольц стремится углубить отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки, в частности для того, чтобы не оставить эти континенты под влиянием Китая и России.

Ранее сообщалось, что Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит "Группы двадцати", который состоится в Индии в сентябре.

22 августа стало известно, что саммит G20 посетит президент США Джо Байден.