Мадрид готовится к возможным наводнениям из-за сильных ливней

В центральной части Испании синоптики прогнозируют сильные дожди, в связи с чем власти закрыли железнодорожное сообщение и призвали жителей не выходить на улицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Метеорологическая служба Испании объявила предупреждение о сильных ливнях в Мадриде и прилегающих районах.

Государственная железнодорожная администрация Испании сообщила, что железнодорожное сообщение между Мадридом и восточным прибрежьем Валенсии и другими линиями приостановлено.

Представитель мадридской службы по чрезвычайным ситуациям заявил, что город активировал протоколы подготовки к наводнению.

Жителям Мадрида текстовые сообщения с инструкциями оставаться дома и избегать использования автомобилей.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда призвал людей не выходить на улицы, чтобы помочь аварийным бригадам работать быстрее во время того, что, по его словам, ожидается как "исключительная и действительно редкая ситуация с точки зрения осадков".

Он прогнозирует, что рекорд по количеству осадков в Мадриде, который держался с 1972 года, скорее всего, будет побит.

Испанская футбольная лига сообщила, что перенесла домашний матч "Атлетико Мадрид" с "Севильей", приняв во внимание предупреждение метеорологической службы и рекомендацию властей Мадрида.

Ранее сообщалось, что на севере Турции сильный ливень затопил город Гиресун, расположенный на побережье Черного моря.

Напомним, 30 августа в грузинском Тбилиси во время ливня выпало рекордное количество осадков. В городе были затоплены улицы и дома, подземные переходы, повреждены линии электропередачи, повалены деревья.