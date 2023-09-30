США заметили значительные силы сербской армии у границы с Косово

Соединенные Штаты наблюдают значительное присутствие сербских войск у границы с частично признанным Косово.

Как сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда", об этом заявили в Белом доме.

Представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон наблюдает присутствие значительных сербских сил вдоль границы с Косово.

"Это включает беспрецедентное развертывание передовой сербской артиллерии, танков, мотострелковых подразделений. Мы видим в этом очень дестабилизирующее развитие событий и призываем Сербию отвести эти силы от границы", – заявил Кирби.

Он добавил, что эти силы появились под границей в течение прошлой недели, цель таких действий сербской стороны остается неясной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен звонил по этому поводу президенту Сербии Александару Вучичу и призвал его к немедленной деэскалации и возвращению к диалогу.

В то же время советник по нацбезопасности Джейк Салливан говорил с премьером частично признанного Косово Альбином Курти.

Президент Вучич не стал отрицать, что Сербия нарастила присутствие войск возле Косово, но отвергает предположение, что эти силы в боевой готовности и настаивает, что там "даже не половина войск, которые были 2-3 месяца назад".

Напомним, в минувшие выходные на севере Косово, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

Косовские правоохранители и силы миссии НАТО KFOR после того обнаружили в районе большой арсенал пехотного оружия, включая минометы и ПТРК. Премьер Косово прямо обвинил Белград в вооружении этих боевиков.

После того объявили, что миссия KFOR увеличит присутствие в регионе.

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