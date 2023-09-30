З Карабаху повідомляють про арешти військового екс-керівництва невизнаної вірменської республіки

Азербайджанські силовики затримали щонайменш кількох представників військового керівництва невизнаної вірменської республіки у Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Стало відомо про затримання на блокпосту на шляху до Вірменії Левона Мнацаканяна, який був у невизнаній республіці "міністром оборони" у період з 2015 по 2018 роки. Його повезли до Баку.

Також затримали колишнього заступника командувача армії невизнаної республіки Давида Манукяна, йому інкримінують скоєння теракту у Карабаху. У Баку повідомили, що затримання відбулося ще 27 вересня. Його брат Гегам Манукян, який входить до опозиційної фракції у парламенті Вірменії.

Раніше посадовці невизнаної республіки Арцах повідомили виданню, що її так званий президент Самвел Шахраманян веде перемовини з азебрайджанською стороною про безпечний виїзд військово-політичного керівництва з Карабаху.

Один з анонімних співрозмовників повідомив, що арешт загрожує трьом колишнім "президентам", а також колишньому "міністру закордонних справ" і раднику Шахраманяна Давиду Бабаяну. Reuters повідомляли з посиланням на джерела, що Азербайджан планує арешти близько 200 представників влади невизнаної республіки за звинуваченнями у різних злочинах.

Раніше повідомляли про затримання на шляху до Вірменії мільярдера та екскерівника "уряду" Карабаху Рубена Варданяна, Єреван буде вимагати його звільнення.

Нагадаємо, у середу так званий президент Карабаху підписав указ про ліквідацію усіх органів влади невизнаної республіки з 1 січня 2024 року. З оляду на масовий виїзд населення з Карабаху, де-факто це може відбутися набагато раніше.

Про ширший контекст конфлікту довкола Карабаху читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас.

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