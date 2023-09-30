Посол ЄС назвала пріоритети реформ в антикорупційній сфері

Новопризначена посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала пріоритети реформ для України в антикорупційній сфері.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Матернова розповіла, що зустрілася з очільниками ключових антикорупційних органів України: керівником НАБУ Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком, та запевнила їх у тому, що ЄС продовжить допомогу й пдітримку.

Assured Heads of 🗝️🇺🇦 AC bodies Semen Kryvonos @nabu_ukr and Oleksandr Klymenko #SAPO of continued strong 🇪🇺 support & assistance. Important to prioritise further reforms for 💪institutional & procedural autonomy of SAPO & enhance legislation to boost corruption investigations🔎. pic.twitter.com/l0eZsxByLp — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) September 30, 2023

"Важливо визначити пріоритетами подальші реформи для сильної інституційної та процедурної автономії САП, а також покращити законодавство, щоб прискорити антикорупційні розслідування", – зазначила посол.

Нагадаємо, нова посол ЄС в Україні почала роботу ще 20 вересня, прибувши до Києва та вручивши копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ, а 27 вересня – вручила вірчі грамоти Володимиру Зеленському. За інформацією ЗМІ, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.

Дивіться повне інтерв'ю з новим послом ЄС на YouTube-каналі "ЄвроПравди" або читайте на сайті.