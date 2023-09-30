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Посол ЄС назвала пріоритети реформ в антикорупційній сфері

Субота, 30 вересня 2023, 13:18

Новопризначена посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала пріоритети реформ для України в антикорупційній сфері. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Матернова розповіла, що зустрілася з очільниками ключових антикорупційних органів України: керівником НАБУ Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком, та запевнила їх у тому, що ЄС продовжить допомогу й пдітримку.

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"Важливо визначити пріоритетами подальші реформи для сильної інституційної та процедурної автономії САП, а також покращити законодавство, щоб прискорити антикорупційні розслідування", – зазначила посол. 

Нагадаємо, нова посол ЄС в Україні почала роботу ще 20 вересня, прибувши до Києва та вручивши копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ, а 27 вересня – вручила вірчі грамоти Володимиру Зеленському. За інформацією ЗМІ, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.

Дивіться повне інтерв'ю з новим послом ЄС на YouTube-каналі "ЄвроПравди" або читайте на сайті.

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