Посол ЕС назвала приоритеты реформ в антикоррупционной сфере

Новоназначенная посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала приоритеты реформ для Украины в антикоррупционной сфере.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Матернова рассказала, что встретилась с руководителями ключевых антикоррупционных органов Украины: руководителем НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко, и заверила их в том, что ЕС продолжит помощь и поддержку.

Assured Heads of 🗝️🇺🇦 AC bodies Semen Kryvonos @nabu_ukr and Oleksandr Klymenko #SAPO of continued strong 🇪🇺 support & assistance. Important to prioritise further reforms for 💪institutional & procedural autonomy of SAPO & enhance legislation to boost corruption investigations🔎. pic.twitter.com/l0eZsxByLp — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) September 30, 2023

"Важно определить приоритетами дальнейшие реформы для сильной институциональной и процессуальной автономии САП, а также улучшить законодательство, чтобы ускорить антикоррупционные расследования", – отметила посол.

Напомним, новая посол ЕС в Украине начала работу 20 сентября, прибыв в Киев и вручив копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел, а 27 сентября – вручила верительные грамоты Владимиру Зеленскому.

По информации СМИ, назначение Матерновой послом в Киеве является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

Смотрите полное интервью с новым послом ЕС на YouTube-канале "ЕвроПравды" или читайте на сайте.