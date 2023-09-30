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Посол ЕС назвала приоритеты реформ в антикоррупционной сфере

Суббота, 30 сентября 2023, 13:18

Новоназначенная посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала приоритеты реформ для Украины в антикоррупционной сфере.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Матернова рассказала, что встретилась с руководителями ключевых антикоррупционных органов Украины: руководителем НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко, и заверила их в том, что ЕС продолжит помощь и поддержку.

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"Важно определить приоритетами дальнейшие реформы для сильной институциональной и процессуальной автономии САП, а также улучшить законодательство, чтобы ускорить антикоррупционные расследования", – отметила посол.

Напомним, новая посол ЕС в Украине начала работу 20 сентября, прибыв в Киев и вручив копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел, а 27 сентября – вручила верительные грамоты Владимиру Зеленскому.

По информации СМИ, назначение Матерновой послом в Киеве является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

Смотрите полное интервью с новым послом ЕС на YouTube-канале "ЕвроПравды" или читайте на сайте.

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