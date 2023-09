Посол ЕС назвала приоритеты реформ в антикоррупционной сфере

Новоназначенная посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала приоритеты реформ для Украины в антикоррупционной сфере.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Матернова рассказала, что встретилась с руководителями ключевых антикоррупционных органов Украины: руководителем НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко, и заверила их в том, что ЕС продолжит помощь и поддержку.

Assured Heads of 🗝️🇺🇦 AC bodies Semen Kryvonos @nabu_ukr and Oleksandr Klymenko #SAPO of continued strong 🇪🇺 support & assistance. Important to prioritise further reforms for 💪institutional & procedural autonomy of SAPO & enhance legislation to boost corruption investigations🔎. pic.twitter.com/l0eZsxByLp