Розслідування ПАР не знайшло доказів експорту зброї з країни до РФ

Президент Південноафриканської Республіки (ПАР) Сіріл Рамафоса оголосив, що спеціальне розлідування не знайшло доказів того, що російське судно відчалило з ПАР зі зброєю для Росії.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Рамафоса у зверненні до народу заявив, що розслідування не виявило доказів того, що російське вантажне судно Lady R, яке у грудні побувало на морській базі біля Кейптауна, завантажило там зброю, призначену для РФ.

"Комісія дійшла висновку про відсутність доказів на підтримку заяв про те, що це судно везло зброю із ПАР до Росії… Дозвіл на експорт зброї не надавали і ніякої зброї не експортували… І ніхто з тих, хто робив такі заяви, не зміг надати якихось доказів", – заявив він, додавши також, що ці звинувачення завдали шкоди репутації країни.

За його словами, судно, навпаки, привезло обладнання, яке закупівельне агентство армії ПАР Armscor замовляло для країни у 2018 році. Рамафоса не став розкривати деталі з міркувань, що це може видати важливу інформацію про військові операції країни і поставити життя військових під загрозу.

Нагадаємо, американський посол у ПАР Рубен Брігеті ще у травні заявив, що із 6 по 8 грудня 2022 року до військово-морської бази Саймонстаун причалило російське вантажне судно Lady R, яке, "як ми впевнені, завантажило зброю та боєприпаси на це судно, коли воно поверталося до Росії".

Після цього влада країни оголосила, що поки не отримала доказів можливого надання Росії зброї, як про це заявив посол Сполучених Штатів, але проведе відповідне розслідування.