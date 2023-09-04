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Расследование ЮАР не нашло доказательств экспорта оружия из страны в РФ

Понедельник, 4 сентября 2023, 09:00

Президент Южноафриканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса объявил, что специальное расследование не нашло доказательств того, что российское судно отчалило из ЮАР с оружием для России.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Рамафоса в обращении к народу заявил, что расследование не выявило доказательств того, что российское грузовое судно Lady R, которое в декабре побывало на морской базе возле Кейптауна, загрузило там оружие, предназначенное для РФ.

"Комиссия пришла к выводу об отсутствии доказательств в поддержку заявлений о том, что это судно везло оружие из ЮАР в Россию... Разрешение на экспорт оружия не предоставлялось и никакого оружия не экспортировали... И никто из тех, кто делал такие заявления, не смог предоставить каких-либо доказательств", – заявил он, добавив также, что эти обвинения нанесли ущерб репутации страны.

По его словам, судно, наоборот, привезло оборудование, которое закупочное агентство армии ЮАР Armscor заказывало для страны в 2018 году. Рамафоса не стал раскрывать детали из соображений, что это может выдать важную информацию о военных операциях страны и поставить жизни военных под угрозу.

Напомним, американский посол в Южной Африке Рубен Бригети в мае заявил, что с 6 по 8 декабря 2022 года к военно-морской базе Саймонстаун причалило российское грузовое судно Lady R, которое, "как мы уверены, загрузило оружие и боеприпасы на это судно, когда оно возвращалось в Россию".

После этого власти Южной Африки объявили, что пока не получили доказательств возможного предоставления России оружия, как об этом заявил посол Соединенных Штатов, но проведут соответствующее расследование.

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Война с РФ