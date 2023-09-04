Глава МЗС Італії проситиме Пекін вплинути на Москву, щоб "рухатись до миру"

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів, що на зустрічі з китайським візаві проситиме його вплинути на Росію для наближення миру в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар наводить ANSA.

Таяні сказав, що попросить главу МЗС Китаю Вана Ї "почати тиснути на Путіна, щоб він зробив кілька кроків назад у війні проти України, щоб рухатися до миру".

Глава МЗС додав, що вважає важливою і потрібною зустріч президентів Туреччини і РФ, яка має відбутися в понеділок в російському Сочі, і домовленість про повернення Росії до Чорноморської зернової ініціативи була б "маленьким кроком до миру".

"Це непросто. Війна не скінчиться за кілька тижнів, але ми ніколи не маємо відкидати дипломатичні шляхи, тож усі ініціативи – і (президента Туреччини) Ердогана, і посланця Папи Римського – слід підтримувати, тому що дипломатичний шлях може забезпечити справедливий мир, що означатиме незалежність України, не її капітуляцію", – зазначив Антоніо Таяні.

Перед цим питання російсько-української війни під час свого візиту до Пекіна піднімав і міністр закордонних справ Британії.

Нагадаємо, на початку місяця російський президент Владімір Путін підтвердив, що найближчим часом планує зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.