Глава МИД Италии будет просить Пекин повлиять на Москву, чтобы "двигаться к миру"

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что на встрече с китайским визави будет просить его повлиять на Россию для приближения мира в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий приводит ANSA.

Таяни сказал, что попросит главу МИД Китая Вана И "начать давить на Путина, чтобы он сделал несколько шагов назад в войне против Украины, чтобы двигаться к миру".

Глава МИД добавил, что считает важной встречу президентов Турции и РФ, которая должна состояться в понедельник в российском Сочи, и договоренность о возвращении России к Черноморской зерновой инициативе была бы "маленьким шагом к миру".

"Это непросто. Война не закончится за несколько недель, но мы никогда не должны отвергать дипломатические пути, поэтому все инициативы – и (президента Турции) Эрдогана, и посланника Папы Римского – следует поддерживать, потому что дипломатический путь может обеспечить справедливый мир, что будет означать независимость Украины, а не ее капитуляцию", – отметил Антонио Таяни.

Перед этим вопрос российско-украинской войны во время своего визита в Пекин поднимал и министр иностранных дел Великобритании.

Напомним, в начале месяца российский президент Владимир Путин подтвердил, что в ближайшее время планирует встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.