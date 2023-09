В Бундестаге заявили, что Шольц – единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Олаф Шольц – единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Как передает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter.

В своем заявлении Штрак-Циммерман назвала позицию Шольца безответственной.

"На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. "В данный момент", однако, в Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц, ради бога! Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", – написала Штрак-Циммерман.

„Momentan" will er #Taurus nicht liefern." „Momentan" sterben aber weiter die Menschen in der #Ukraine. Auf was wartet der @Bundeskanzler in Gottes Namen? Er alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos. https://t.co/QSf2rfr9ix