Найбільша частка експорту Естонії поза ЄС припадає на Росію

РФ вийшла на перше місце за обсягом експорту Естонії поза межами Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi Forte, наводячи митну статистику Естонії.

За даними відомства, за підсумками червня 2023 року Росія посідає перше місце з експорту естонських товарів із 13,72%. Ближче за всіх за цим показником до неї – Норвегія 12,14% і Велика Британія 12,27%.

Згідно зі статистикою, РФ вперше вийшла на перше місце серед цільових ринків за межами ЄС у березні 2023 року, коли на її частку припадало 15,74% експорту естонських товарів.

Ще до вторгнення Росії в Україну частка РФ в естонському експорті за межі ЄС посідала друге місце після США (21,1%). Третім найбільшим експортером для Таллінна тоді була Норвегія (12,9%).

Коментуючи ситуацію з експортом до РФ, міністр економіки та інфотехнологій Естонії Тійт Рійсало заявив, що держава не може диктувати бізнесу кожен крок.

Раніше повідомлялося, що в Естонії лідер фракції Центристської партії пропонує парламенту створити слідчу комісію для з’ясування усіх обставин після скандалу з "російським бізнесом" чоловіка прем’єрки Каї Каллас, яка не збирається йти у відставку.

Нагадаємо, Каллас потрапила у скандал після того, як з’ясувалося, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Згодом Халлік оголосив, що продає свою частку власності і йде з компанії, та вибачився за ситуацію. Поліція безпеки Естонії заявила, що діяльність Stark Logistics у Росії не порушує чинних санкцій.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.