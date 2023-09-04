У Держприкордонслужбі повідомили деталі падіння "Шахедів" з румунського боку Дунаю

Держприкордонслужба спостерігала вибухи на території Румунії двох російських безпілотників з тих, якими РФ атакувала портову інфраструктуру України на Дунаї.

Як інформує "Європейська правда", про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він повторив інформацію, вперше озвучену МЗС України, що російські "Шахеди" під час нічної атаки на Одещині 4 вересня впали та здетонували на території Румунії. Українські прикордонники мають кадри щонайменш одного з вибухів.

Джерело: Facebook речника МЗС Олега Ніколенка

"Це сталося в районі Ізмаїльського порту. Прикордонні загони, які несли службу на тому напрямку, фіксували детонацію двох ворожих БПЛА на румунському боці. Українські прикордонники через визначені канали зв'язку поінформували румунських колег про це. Також запропоновано надати можливу інформацію щодо цих випадків", – розповів Демченко.

Він додав, що наразі відповідь від румунської сторони не надходила.

Нагадаємо, румунська сторона фактично заперечила інцидент і заявила, що "використані РФ ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії".

У лютому Румунія вже фіксувала проліт російських ракет поблизу своїх кордонів. Київ тоді повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою та пролетіли у повітряному просторі Румунії.

З початком російських ударів у серпні 2023 року по інфраструктурі Ізмаїла та Рені Румунія також перевіряла, чи падали дрони або уламки від них на її території.