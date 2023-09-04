В Госпогранслужбе сообщили детали падения "Шахедов" с румынской стороны Дуная

Госпогранслужба наблюдала взрывы на территории Румынии двух российских беспилотников из тех, которыми атаковали портовую инфраструктуру Украины на Дунае.

Как информирует "Европейская правда", об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Он повторил информацию, впервые озвученную МИД Украины, что российские "Шахеды" во время ночной атаки в Одесской области 4 сентября упали и сдетонировали на территории Румынии. Украинские пограничники сфотографировали один из взрывов.

Источник: Facebook представителя МИД Олега Николенко

"Это произошло в районе Измаильского порта. Пограничные отряды, которые несли службу на том направлении, фиксировали детонацию двух вражеских БПЛА на румынской стороне. Украинские пограничники через определенные каналы связи проинформировали румынских коллег об этом. Также предложено предоставить возможную информацию об этих случаях", – рассказал Демченко.

Он добавил, что пока ответ от румынской стороны не поступал.

Напомним, румынская сторона фактически отрицает инцидент и заявила, что "использованные РФ ударные средства не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии".

В феврале Румыния уже фиксировала пролет российских ракет вблизи своих границ. Киев тогда сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой и пролетели в воздушном пространстве Румынии.

С началом российских ударов в августе 2023 года по инфраструктуре Измаила и Рени Румыния также проверяла, падали ли дроны или обломки от них на ее территории.