В Румынии умер еще один пострадавший в результате взрыва на АЗС в конце августа

В Румынии количество погибших в результате взрыва на АЗС в городке Креведия возросло до четырех человек.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Утром в понедельник сообщили, что в больнице умер еще один пострадавший в результате взрыва, произошедшего в конце августа. Пациент получил ожоги 95% поверхности тела.

Общее количество погибших в результате несчастного случая возросло до четырех.

Напомним, несколько взрывов произошло на заправке сжиженного газа в румынском городке Креведия, недалеко от столицы Бухареста.

Отмечают, что станцию официально закрыли после проверок, но несмотря на это она работала и имела шесть резервуаров по 10 тысяч литров, два из которых были заполнены.

Два человека погибли на месте, пострадали 58 человек. Впоследствии в больнице скончался еще один пострадавший с ожогами 99% поверхности тела.

После несчастного случая премьер-министр анонсировал проверки всех АЗС страны.