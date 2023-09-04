В Румынии умер еще один пострадавший в результате взрыва на АЗС в конце августа
В Румынии количество погибших в результате взрыва на АЗС в городке Креведия возросло до четырех человек.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Утром в понедельник сообщили, что в больнице умер еще один пострадавший в результате взрыва, произошедшего в конце августа. Пациент получил ожоги 95% поверхности тела.
Общее количество погибших в результате несчастного случая возросло до четырех.
Напомним, несколько взрывов произошло на заправке сжиженного газа в румынском городке Креведия, недалеко от столицы Бухареста.
Отмечают, что станцию официально закрыли после проверок, но несмотря на это она работала и имела шесть резервуаров по 10 тысяч литров, два из которых были заполнены.
Два человека погибли на месте, пострадали 58 человек. Впоследствии в больнице скончался еще один пострадавший с ожогами 99% поверхности тела.
После несчастного случая премьер-министр анонсировал проверки всех АЗС страны.