Ердоган вирушив до Сочі на зустріч з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирушив до російського міста Сочі на зустріч з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомило державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Ердоган у понеділок 4 вересня вирушив з одноденним візитом до Сочі на зустріч з Владіміром Путіним, як і анонсували кілька днів тому. CNN Turk уточнює, що Ердоган вилетів з аеропорту "Ататюрк" о 10:50. Ця зустріч стане рідкісним візитом до Росії лідера країни-члена НАТО під час повномасштабної війни РФ в Україні.

В адміністрації заявили, що під час зустрічі Ердоган обговорить з лідером РФ "поточні регіональні і глобальні питання, як і турецько-російські відносини".

Як відомо, на зустріч президентів РФ і Туреччини покладають значні надії щодо повернення Росії до Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода".

Спершу очікували візиту Путіна до Туреччини для зустрічі з Ердоганом, однак згодом стало відомо, що турецький президент натомість поїде до Росії.

Наприкінці серпня міністри закордонних справ України і Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан у Києві обговорили відновлення роботи "зернової угоди".

Після того Фідан під час візиту у Москву після зустрічі з російським візаві Сергєєм Лавровим закликав до відновлення Чорноморської зернової ініціативи.