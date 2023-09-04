Путин согласился на переговоры с Эрдоганом о возобновлении "зерновой сделки"

В начале встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что открыт к обсуждению возобновления участия России в "зерновой сделке".

Обоих президентов, как сообщает "Европейская правда", цитирует агентство Reuters.

Эрдоган заявил, что вопрос зернового коридора из Украины является важнейшим на его переговорах с российским коллегой.

"Важнейшим шагом, на который сегодня все смотрят в отношениях между Турцией и Россией, является зерновой коридор. Я считаю, что сообщение на пресс-конференции будет очень важным шагом, особенно для слаборазвитых стран Африки", – подчеркнул Эрдоган, который поощряет Россию вернуться к зерновой инициативе.

В то же время Путин заявил Эрдогану, что РФ открыта к обсуждению Черноморского зернового соглашения.

"Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о "зерновой сделке". Мы открыты к переговорам по этому вопросу", – добавил президент России.

Ранее сообщалось, что Эрдоган отправился в российский город Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В администрации президента Турции заявили, что во время встречи Эрдоган обсудит с лидером РФ "текущие региональные и глобальные вопросы, как и турецко-российские отношения".

В конце августа министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы "зерновой сделки".

После того Фидан во время визита в Москву после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к восстановлению Черноморской зерновой инициативы.