Туск: Якби Європа була краще підготовлена, Росія, можливо, не напала б на Україну

Глава польського уряду Дональд Туск вважає, що повномасштабного нападу Росії на Україну можна було б уникнути, якби європейські лідери заздалегідь краще підготувались.

Про це Туск сказав у Катовіце на Європейському економічному конгресі, його цитує видання Onet, повідомляє "Європейська правда".

Туск сказав, що сьогодні Європейський Союз має стати безпечним континентом, і для цього йому необхідно докласти власні зусилля.

"Справа не в тому, що Україна повинна програти війну. Якби Європа була краще підготовлена, можливо, Росія не наважилася б напасти на нашого друга, яким є Україна", – сказав Туск.

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Він згадав про часи пандемії коронавірусу, відзначивши, що тоді європейці об’єднались для боротьби з вірусом.

"Це була праця, яка нас об’єднала… Ми маємо усвідомити, що ми можемо зробити більше у боротьбі зі злом, небезпечнішим за цей вірус", – додав Туск, говорячи про напад Росії на Україну.

"Європа буде безпечною за умови, що небо над Європою буде безпечним… Тут немає місця для суперечок і внутрішньої конкуренції", – сказав польський прем'єр-міністр.

Він додав, що захист кордонів також має стати пріоритетом Європи через масову нелегальну міграцію.

Між тим, керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик припускає, що глава Кремля Владімір Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив нещодавно, що військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів.