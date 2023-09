Главного дипломата ЕС ждут в Тбилиси

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в ближайшие дни должен прибыть с визитом в Грузию.

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", об этом объявил премьер Ираклий Гарибашвили.

Гарибашвили сказал, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибудет в Грузию через несколько дней и правительство предоставит ему "полную информацию" о том, как Тбилиси выполняет рекомендации Еврокомиссии для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Гарибашвили заявил также, что евроинтеграционные успехи Грузии – заслуга исключительно правящей партии и "критика в этом вопросе неприемлема".

В то же время журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк пишет, что Брюссель еще не подтвердил визит.

