У Європарламенті обшукали офіси депутата від "АдН" і помічника, підозрюваного у шпигунстві

Правоохоронці провели обшуки в офісах німецького євродепутата Максиміліана Кра і помічника, якого раніше заарештували за підозрою у шпигунстві на користь Китаю.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Речниця федеральної прокуратури Німеччини підтвердила, що в кабінетах Кра та підозрюваного помічника у будівлі Європарламенту у Брюсселі провели обшуки.

Обшуки проводилися у ранкові години вівторка та пов’язані з розслідуванням щодо можливого шпигунства помічника Кра Цзяна Г. на користь Китаю. Як зазначили, офіс самого євродепутата потрапив під обшук лише через роль Кра "як свідка".

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"Європарламент повною мірою співпрацює з національними органами", – зазначила у коментарі речниця Європарламенту, підтвердивши, що слідчі дії проводилися з погодженням органу.

Перед тим ще у кінці квітня з обшуками приходили у приватну квартиру помічника.

Нагадаємо, про затримання помічника євродепутата "Альтернативи для Німеччини" повідомили наприкінці квітня.

Генеральний прокурор ФРН звинувачує затриманого в тому, що він діяв як агент спецслужб і шпигував на користь Китаю.

Максиміліан Кра відмовився складати мандат у зв’язку з цим розслідуванням.