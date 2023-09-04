Кулеба висловився про переговори Ердогана з Путіним щодо "зернової угоди"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена, але не за рахунок забаганок Росії.

Як пише "Європейська правда", про це український міністр сказав під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє "Укрінформ".

Так Кулеба прокоментував переговори у Сочі між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і главою Кремля Владіміром Путіним, однією з тем яких була "зернова угода".

Він зазначив, що попри те, що переговори відбувалися без України, "це не значить, що вони говорять без України".

Кулеба нагадав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан нещодавно відвідав Київ, а потім він поїхав до Москви, тож Україна розуміє "загальну логіку обговорення",

"Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена. Вона має бути відновлена не за рахунок шантажу, виконання забаганок Російської Федерації. Бо ніяких правових чи політичних підстав для виходу росіян із угоди не було. Якщо зараз іти їм на поступки, вони повернуться, через місяць знову вийдуть і висунуть нові умови. Це просто класичний шантаж", – підкреслив Кулеба.

Перед початком зустрічі з Ердоганом у Сочі 4 вересня Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у "зерновій угоді".

Однак на пресконференції за підсумками зустрічі російський президент сказав, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, а чекає виконання поставлених раніше вимог.